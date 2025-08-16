Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü - Son Dakika
Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü

16.08.2025 23:59
La Liga'nın 1. haftasında Barcelona, deplasmanda 9 kişi kalan Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Vedat Muriqi, sert hareketi sonrasında oyun dışı kaldı.

La Liga'nın 1. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi, 9 kişi kalan rakibini 3-0'lık skorla yendi.

BARCELONA RAHAT KAZANDI

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4'te Lamine Yamal kaydetti.

VEDAT MURIQI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 33. dakikasında Mallorca'da Morlanes ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ardından 39. dakikada Vedat Muriqi, VAR incelemesinin ardından sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

İşte Vedat'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon;

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte ligin son şampiyonu Barcelona, sezona 3 puanla başladı. Mallorca, puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Barcelona, deplasmanda Levante'ye konuk olacak. Mallorca ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:28
18:25
