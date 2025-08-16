Süper Lig\'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü

La Liga'nın 1. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi. İspanyol devi, 9 kişi kalan rakibini 3-0'lık skorla yendi.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4'te Lamine Yamal kaydetti.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Mallorca'da Morlanes ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ardından 39. dakikada Vedat Muriqi, VAR incelemesinin ardından sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
İşte Vedat'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon;
Bu sonuçla birlikte ligin son şampiyonu Barcelona, sezona 3 puanla başladı. Mallorca, puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Barcelona, deplasmanda Levante'ye konuk olacak. Mallorca ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
