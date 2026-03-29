Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu - Son Dakika
Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

Süper Lig\'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
29.03.2026 17:14
Adana Demirspor'un eski futbolcusu Birkir Bjarnason, o dönemki eski takım arkadaşı Younes Belhanda ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belhanda'nın öfkeli yapısına dikkat çeken İzlandalı oyuncu, antrenmanda yaşanan tartışmanın ardından Belhanda'nın kendilerini soyunda odasında bıçakla beklediğini açıkladı.

Bir dönem Adana Demirspor forması giyen İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason, eski takım arkadaşı Younes Belhanda hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzlanda basınına konuşan Bjarnason, Faslı oyuncu Belhanda'nın öfkeli yapısına dikkat çekti.

'ÇENEME SERT BİR YUMRUK ATTI'

Belhanda ile antrenmanda yaşadığı bir anıya değinen Bjarnason, 'Galatasaray'ın kaptanı olan Belhanda transfer edilmişti. Tüm sezon boyunca oynadım, o ise çoğunlukla yedek kulübesindeydi ve sakattı. Sinirli bir yapısı vardı. 2022/23 sezonunun ilk maçına 5 gün kala, antrenmanda 5'e 5 oynuyorduk. Topu aldı, benden uzaklaştı, başka birinden bir darbe aldı. Sonra ben ona baskı yapmaya devam ettim. Döndü ve kasıklarıma vurdu, ardından çeneme sert bir yumruk attı. Yere düştüm. Ben de ona vurmak için kalktım ama diğer oyuncular ayırdı. Teknik Direktör Montella olup bitenleri görmemiş gibi davrandı. Belhanda oyuna alınmadı, bir bankta oturdu, biz idmana devam ettik.' dedi.

Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

'ELİNDE BIÇAKLA BİZİ BEKLİYORDU'

Sözlerine devam eden 37 yaşındaki eski futbolcu, yaşadıkları tartışma sonrası Belhanda'nın kendilerini elinde bıçakla beklediğini ifade ederek, 'İçeri girdik, başkan yardımcısı gelip onun adına özür diledi. Ben de iyi olmadığımı, onu idmanda görürsem bacaklarını kıracağımı söyledim. Bir önceki sezon savunmamızdaki bir Türk futbolcuyla tartışmıştı. Soyunma odasına gönderilmişti. Antrenmandan sonra içeri girdiğimizde elinde bıçakla bizi bekliyordu. Bu yüzden bana da saldıracağından endişelenmeye başladım. Sonra özür diledi ama onunla konuşmak istemedim.' yorumlarında bulundu.

Son Dakika Spor Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ibrahim Işık Ibrahim Işık:
    montellanın gözleri sadece fenevi görünüyor 0 0 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    sanki kendisi çok sakin ve efendi birisiymiş gibi konuşmuş karakterinin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu - Son Dakika
