Süper Lig şampiyonu Bursaspor alt ligde eski günlerini arıyor - Son Dakika
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Süper Lig şampiyonu Bursaspor alt ligde eski günlerini arıyor

03.03.2022 10:18
Süper Lig şampiyonu Bursaspor alt ligde eski günlerini arıyor

Süper Lig şampiyonluğuyla adını Türk futbol tarihine yazdıran Bursaspor, bir alt lige düştüğü 2019 yılından bu yana bir türlü istediği başarıya ulaşamadı.

Süper Lig şampiyonluğuyla adını Türk futbol tarihine yazdıran Bursaspor, bir alt lige düştüğü 2019 yılından bu yana bir türlü istediği başarıya ulaşamadı.

Süper Lig'de 2010 yılında kazandığı şampiyonlukla tarih yazan ve o dönemde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında bu başarıyı yakalamış tek takım konumunda olan yeşil-beyazlılar, eski günlerine dönmeye çalışıyor.

2018-2019 sezondaki kötü performansıyla küme düşen ve bu sezondan sonra toparlanamayan Bursa temsilcisi, yaşadığı ekonomik sıkıntılarla sıkça gündeme geliyor.

Bursaspor, sıkıntılı geçen bu süreçte birçok farklı başkan ve teknik direktörle çalışsa da başarıyı yakalayamadı.

Yeşil-beyazlılar, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Son 7 sezondur başladığı teknik direktörle sezon bitiremedi

Bursaspor, 4'ü Süper Lig'de geçen son 7 sezonda, lige başladığı teknik adamlarla sezonu tamamlayamadı.

Yeşil-beyazlı ekip, en son 2014-2015 sezonunu Şenol Güneş ile başlayıp bitirmiş ve Süper Lig'de 5. olmuştu.

2015-2016 sezonundan itibaren Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İrfan Buz, Mesut Bakkal, Paul Le Guen'in aralarında olduğu 15 teknik adamla çalışan Bursaspor bir türlü istikrarı tutturamadı. Bu süreçte 16 kez teknik direktör değişikliği yaşandı, Mustafa Er iki kez göreve getirildi.

Bursaspor, bir dönem Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'u da çalıştıran Tamer Tuna ile lige tutunmaya çalışıyor.

Son 3 yılda 4 başkan değiştirdi

Yeşil-beyazlıların dikkat çeken bir diğer istatistiği ise son 3 yılda 4 kez başkan ve yönetimin değişmesi oldu.

Kulübün başkanlığına, 1. Lig'e düşmesinin ardından 2019 yılında Ali Ay'ın yerine Mesut Mestan geldi. Mestan sadece 1 yıl görev yaparak koltuğu Erkan Kamat'a teslim etti.

Kamat ise bir sonraki kongrede yerini Hayrettin Gülgüler ve ekibine bıraktı.

Gülgüler ekibi sadece yarım sezon kulübün başında kaldıktan sonra istikrarı sağlayamadı ve olağanüstü kongreye gitme kararı alarak, görevi Ömer Faruk Banaz'a devretti.

Tehlike bölgesinden uzaklaşamıyor

Bursaspor bu sezon 1. Lig'de son sıralarda yer alıyor.

Kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Tuzlaspor maçı dışında 24 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar sadece 6 galibiyet alabildi.

24 puanla 19 takımlı ligde 18. sırada yer alan Bursaspor son 10 maçında sadece 1 galibiyet elde etti.

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Spor Toto Süper Lig, Bursaspor, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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