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Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde karar 28 Şubat'a kaldı - Son Dakika

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde karar 28 Şubat'a kaldı

21.02.2022 15:47
Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde karar 28 Şubat'a kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan Süper Lig ve 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin Yayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan Süper Lig ve 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin Yayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde noter huzurunda gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanları Ali Koç, Burak Elmas ve Göksel Gümüşdağ ile ihale için teklif veren kurum temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından, TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ihalenin henüz sonuçlanmadığı, bir sonraki toplantının 24 Şubat'ta yapılacağı, kararın ise 28 Şubat'taki toplantıda verileceği duyuruldu.

İhaleye katılan firmalardan toplam 12 revize teklif geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat'ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır. Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir. Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde karar 28 Şubat'a kaldı - Son Dakika Spor


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