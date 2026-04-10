Süper Lig'de oynayan futbolcu taraftarlar birbirine girdi: Çocuk odana asarsın
Süper Lig'de oynayan futbolcu taraftarlar birbirine girdi: Çocuk odana asarsın

10.04.2026 08:48
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da forma giyen Yusuf Kabadayı, sosyal medyada bir taraftarla yaşadığı diyalogla gündeme oturdu. Karşılıklı sert ifadeler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Yusuf Kabadayı, sosyal medyada bir taraftarla yaşadığı diyalogla gündeme oturdu. 

YORUMA CEVABI OLAY OLDU

Kulübün Instagram paylaşımının altına yapılan bir yorumda bir taraftar, “Yusuf karşısında ise karşısının kazanma şansı yok” ifadelerini kullandı. Bu yoruma yanıt veren Yusuf Kabadayı ise, “Dünkü resmi çocuk odana asarsın” sözleriyle karşılık verdi.

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Futbolcunun cevabı sonrası aynı taraftar eleştirilerini daha da sertleştirerek uzun bir mesaj paylaştı. Taraftar, “Ben -3 derecede bu takımı destekledim. 45 dakika topun peşinden koşmaktan başka ne iş yapıyorsun? İyi oynadın da sana destek vermedik mi?” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar futbolcunun tavrını eleştirirken, bazıları ise gelen yorumlara karşılık vermesini doğal karşıladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Arizona’da küçük uçak kazası: 2 ölü Arizona'da küçük uçak kazası: 2 ölü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
40 günlük savaşta İran’da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:49
Akaryakıta rekor indirim Tarihi düşüş pompa yansıdı
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
