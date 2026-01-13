4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı

13.01.2026 15:03
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Alanya Oba Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor, Florent Hadergjonaj'ın golüyle öne geçti ancak Karagümrük, David Datro Fofana'nın golüyle skoru dengeledi. Fofana, 59. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını öne taşıdı. Ancak Alanyaspor'un golcüsü Hadergjonaj, 74. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

MAÇTAN GOLLER

Alanyaspor, 16. dakikada Florent Hadergjonaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'te David Datro Fofana, 28. dakikada skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

PENALTILAR BELİRLEYİCİ OLDU

Karagümrük'te Fofana, 59. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne taşıdı. Alanyaspor'un golcüsü Hadergjonaj ise 74. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda puanını 4'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise kupadaki puanını 2 yaptı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Alanyaspor, kupada bir sonraki maçında Boluspor deplasmanına gidecek. Akdeniz ekibi, ligde ikinci yarının ilk maçında ise hafta sonunda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki karşılaşmasını Başakşehir'e karşı oynayacak. İstanbul temsilcisi, ligde de Başakşehir ile yeniden karşı karşıya gelecek.

