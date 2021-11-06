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Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika

Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0

06.11.2021 21:07
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0

Süper Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Owusu'nun sol kanatta hakim olduğu pozisyonda topu ceza sahasında kadar sürdü. Ters köşeye yaptığı şutta meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada kale vuruşu ile topu Ümraniyespor savunmasının arkasına gönderen Akın'ın pasına Ali Kaan Güneren hakim oldu. Ceza sahasında kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta top yan filelere gitti.

53. dakikada Owusu'nun orta sahada sahip olduğu topu ceza sahasına kadar sürdü. Ceza sahası dışında Vrsajevic'in yaptığı müdahalede dengesini kaybeden Owusu'nun ters köşeye gönderdiği şut kale direğinden dönüp oyun alanında kaldı.

74. dakikada Murat Uçar'ın Ümraniyespor savunmasının arkasına gönderdiği ortaya ceza sahası dışından topa vuran Eren Derdiyok fileleri salladı. 2-0

90+3. dakikada Chahechouhe orta sahada aldığı topu ceza sahası ortasına kadar sürdü. Ceza sahası dışından çektiği şutta topu kale ile buluşturdu. 3-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Oğuz Terzi xx, Veli Karakaya xx

Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Pinto xx, Ali Kaan Güneren xx, Ariyibi xx (Mehmet Murat Uçar dk. 66 x), Zahid xx (Chahechouhe dk. 80 x), İshak Çakmak xx (Abdullah Durak dk. 80 x), Owusu xxx (Bartolomeu dk. 80 x), Eren Derdiyok xx (Nadir Çiftçi dk. 86 ?)

Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Ümraniyespor: Burak Öğür x, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Serkan Göksu xx (Bammou dk. 70 x), Onur Ayık xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 70 x), Oğuz Gürbulak x (Emre Nefiz dk. 55 x), Kartal Kayra Yılmaz xx (Mrsic dk. 83 ?), Rodriguez xx (Napoleoni dk. 55 x), Camara x

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Can Karagöz, Muammer Denizhan Taşkan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Owusu (dk. 10), Eren Derdiyok (dk. 74), Chahechouhe (dk. 90+3) (Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Vrsajevic (dk. 53) (Ümraniyespor)

Sarı Kart: Ali Kaan Güneren (Ankaragücü) - ANKARA

Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0
Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0

Ali Kaan Güneren, Eren Derdiyok, Ümraniyespor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Toto 1. Lig: Ankaragücü: 3 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika
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