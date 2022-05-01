Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı - Son Dakika
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Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı

01.05.2022 19:46

- Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü, Kulüp Başkanı Faruk Koca, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve taraftarlar stat çevresinde kutlama yaptı.

- Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı

ANKARA - Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü, Kulüp Başkanı Faruk Koca, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve taraftarlar stat çevresinde kutlama yaptı.

MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Koca ve Teknik Direktör Dalcı maç sonunda şampiyon olmanın mutluluğunu dile getirerek stat çevresinde taraftar ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Maç sonunda stat dışında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Koca, üç bayramı birden yaşadıklarını dile getirerek, "Çok mutluyuz, çok coşkuluyuz. Şampiyon olmanın atmosferi var. Camia büyük bir beklenti içindeydi. Biz başından beri Süper Lig'i hakkettiğini belirtiyordum. Bugün üç bayramı birden yaşıyoruz. Bugün, 1 Mayıs Emekçi Bayramı, Ankaragücü'nün şampiyonluk bayramı ve yarın Ramazan Bayramı. Bu takımı İmalat-ı Harbiye'nin işçileri kurdu. İşçilerin kurduğu takım bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şampiyon oldu. Taraftarın şunu bilmesini istiyorum. Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı: "Şampiyon olmak kolay değil"

Sezon başından beri Süper Lig'e yükselme hedeflerini sürdürdüklerini aktaran MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Dalcı, "Öncelikle mutluyuz. Şampiyon olmak kolay değil. Çok uzun bir yoldu. Dolayısıyla ligi başından sonuna kadar etkileyen bir Ankaragücü vardı. Dolayısıyla Ramazan Bayramı'ndan önce böyle bir bayramı yaşattığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu. Gelecek sezon, yine Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nün şampiyon olması gerektiğinin altını çizen Ankaragücü taraftarı Hüseyin Çelik, "Bugün buraya Süper Lig'e çıkmak için geldik. Benim gelecek sezon için taraftardan ve kulüpten beklentim kafaya oynamak. 110 yıllık camianın artık küme düşme problemleriyle uğraşmasının biz istemiyoruz. İnşallah seneye kafaya oynarız diğer Anadolu kulüpleri Trabzonspor ve Bursaspor'un yaptığı gibi biz de şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ailecek Ankaragüçlü olduklarını belirten kadın taraftar, şampiyonluğun bayram kutlaması tadında olduğunu söyledi.

Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı
Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı
Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı
Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü başkanı ve taraftarı kutlama yaşadı - Son Dakika


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