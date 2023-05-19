Suriye'de basketbol kariyerine devam eden Kemal Canbolat'ın son paylaşımı büyük yankı getirdi: Amerikalı arkadaşımla Suriye'de restoranda oturuyorum

Türk basketbolcu Kemal Canbolat, Suriye'den yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

"SURİYE'DE AMERİKALI TAKIM ARKADAŞLARIMLA RESTORANDA OTURUYORUM"

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Kemal Canbolat, sosyal medya hesabından Suriye'de bir restoranda çektiği videoyu, "'Savaş var' dediğiniz Suriye'de Amerikalı takım arkadaşımla restoranda oturuyorum." ifadeleriyle paylaştı.

"BUNLARI HALKIMA GÖSTERECEĞİM"

Kendisine gelen tepkiler sonrası bir paylaşımda daha bulunan Canbolat, "Bazı arkadaşlar bana yiyorsa İdlib'e git diyorlar. Siz ruh hastası mısınız? Ben şeriatçı kafadan kaçıyorum. Ülkem adına en büyük endişem bu, ne işim var İdlib'te? Hem O bölgeye milyon Türk gitti ve gidiyorlar ve bizim askerlerimiz var. İnsanların görmesi gereken yerler Suriye'nin diğer şehirleri ve ben bunları halkıma göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Kemal Canbolat'ın yaptığı paylaşımlar şöyle: