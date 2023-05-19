Suriye'de basketbol kariyerine devam eden Kemal Canbolat'ın son paylaşımı büyük yankı getirdi: Amerikalı arkadaşımla Suriye'de restoranda oturuyorum - Son Dakika
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Suriye'de basketbol kariyerine devam eden Kemal Canbolat'ın son paylaşımı büyük yankı getirdi: Amerikalı arkadaşımla Suriye'de restoranda oturuyorum

19.05.2023 16:48

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kemal Canbolat'ın Suriye'den yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Canbolat yaptığı paylaşımda Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşarak, "'Savaş var' dediğiniz Suriye'de Amerikalı takım arkadaşımla restoranda oturuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk basketbolcu Kemal Canbolat, Suriye'den yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

"SURİYE'DE AMERİKALI TAKIM ARKADAŞLARIMLA RESTORANDA OTURUYORUM"

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Kemal Canbolat, sosyal medya hesabından Suriye'de bir restoranda çektiği videoyu, "'Savaş var' dediğiniz Suriye'de Amerikalı takım arkadaşımla restoranda oturuyorum." ifadeleriyle paylaştı.

"BUNLARI HALKIMA GÖSTERECEĞİM"

Kendisine gelen tepkiler sonrası bir paylaşımda daha bulunan Canbolat, "Bazı arkadaşlar bana yiyorsa İdlib'e git diyorlar. Siz ruh hastası mısınız? Ben şeriatçı kafadan kaçıyorum. Ülkem adına en büyük endişem bu, ne işim var İdlib'te? Hem O bölgeye milyon Türk gitti ve gidiyorlar ve bizim askerlerimiz var. İnsanların görmesi gereken yerler Suriye'nin diğer şehirleri ve ben bunları halkıma göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Kemal Canbolat'ın yaptığı paylaşımlar şöyle:

Suriye'de oynayan Türk basketbolcunun ülkeden yaptığı paylaşım büyük ses getirdi
Suriye'de oynayan Türk basketbolcunun ülkeden yaptığı paylaşım büyük ses getirdi
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basketbol, Suriye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suriye'de basketbol kariyerine devam eden Kemal Canbolat'ın son paylaşımı büyük yankı getirdi: Amerikalı arkadaşımla Suriye'de restoranda oturuyorum - Son Dakika


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