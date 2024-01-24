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Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Asya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Suriye Milli Takımı, Hindistan'ı tek golle geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Teknik direktör Hector Cuper ve tercümanı, röportaj verdiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Röportajı gerçekleştiren muhabir de duygusal anlar yaşadı.

24.01.2024 - 08:18,  Güncelleme: 08:21
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Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Asya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Suriye Milli Takımı, tarihinde ilk kez bir üst tura yükselme başarısı yakaladı. Tarihi zafer sonrası duygusal anlar yaşandı.

CANLI YAYINDA DUYGU SELİ

Hindistan'ı tek golle geçerek adını son 16 turuna yazdıran Suriye Milli Takımı'nda teknik direktör Hector Cuper ve tercümanı, röportaj verdiği sırada gözyaşları sel oldu. Cuper ve tercümanın yanı sıra röportajı gerçekleştiren muhabir de gözyaşlarını tutamadı.

Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye\'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
YORUMLAR (3)
  • özkan milezoğlu: Artık milli takımımız sayılır. Sonuçta 2. ülke oldu bizim. Yanıtla 21 125
  • Selim Kayisi: Artık Asya kupalarında da temsilcimiz var. Yanıtla 7 45
  • Necati Kaya: Özkan Milezoğlu,senin milli takımın olabilir. Bizim için asla.Herkes memleketine. Sempati duyanlar,milliyetini inkar edip arapçı olanlarda gitmeli bu ülkeden.Orada milli takımımiz diyebilir. 6 8

Suriye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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