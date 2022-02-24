Sürmeneli ve Çakıroğlu tur atladı - Son Dakika
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Sürmeneli ve Çakıroğlu tur atladı

24.02.2022 21:43
Sürmeneli ve Çakıroğlu tur atladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, tur atladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, tur atladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda kadın boksörler başarılı bir performans sergiliyor. 52 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İtalyan rakibi Giordana Sorrentino'yu

52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu İtalya'dan Giordana Sorrentino'yı, 5-0 mağlup ederken, 70 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ise Hindistanlı rakibi Arundhati Choudhary'i 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi. - İSTANBUL

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Buse Naz Çakıroğlu, Bulgaristan, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sürmeneli ve Çakıroğlu tur atladı - Son Dakika


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