Sürpriz anlaşma! Fenerbahçe\'ye yeni kanat

Portekiz kampını tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Forvete Jhon Duran, sol beke Archie Brown, kaleye de Tarık Çetin'i transfer eden sarı-lacivertlilerde sıra sol kanat takviyesine geldi.

LAURIENTE SÜRPRİZİ

Geçen sezon oynayan Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Kanarya, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi listesine dahil etti.

Yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lauriente'nin menajeriyle görüşmeler yapan Fenerahçe, prensipte anlaşmaya vardı. İlk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan Fenerbahçe, Sassuolo'nun 'Satılık' dediği Lauriente için 20 milyon euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon euroya anlaşmaya vardı. Fransız sol kanadın ise sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euronun üstünde bir ücret alması bekleniyor. Lauriente, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla Serie B'de etkileyici bir performans sergiledi.

SEZON PERFORMANSI

33 karşılaşmada 18 gol-5 asiste imza atan futbolcu, takımının bir üst lig Serie A'ya çıkmasında başrol oynadı. Sezonu 18 golle Spezia'dan Esposito'nun (19) önünde ikinci tamamladı.