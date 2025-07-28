Sürpriz anlaşma! Fenerbahçe'ye yeni kanat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sürpriz anlaşma! Fenerbahçe'ye yeni kanat

Sürpriz anlaşma! Fenerbahçe\'ye yeni kanat
28.07.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak sol kanat için arayışlara başlayan sarı-lacivertli ekip, Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente'yi listesine dahil etti. Premier Lig ekibi Sunderland'e transferi iptal olan 26 yaşındaki oyuncu için devreye giren Fenerbahçe, prensipte anlaşmaya vardı.

Portekiz kampını tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Forvete Jhon Duran, sol beke Archie Brown, kaleye de Tarık Çetin'i transfer eden sarı-lacivertlilerde sıra sol kanat takviyesine geldi.

LAURIENTE SÜRPRİZİ

Geçen sezon oynayan Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayrılmasıyla bu bölgede oluşan boşluk için arayışta olan Kanarya, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi listesine dahil etti.

Yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bildi ve devreye girdi.

Sürpriz anlaşma! Fenerbahçe'ye yeni kanat

ANLAŞMAYA VARILDI

Kariyerini İtalya dışında sürdürmek isteyen Lauriente'nin menajeriyle görüşmeler yapan Fenerahçe, prensipte anlaşmaya vardı. İlk etapta kiralık seçeneğini masaya koyan Fenerbahçe, Sassuolo'nun 'Satılık' dediği Lauriente için 20 milyon euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon euroya anlaşmaya vardı. Fransız sol kanadın ise sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euronun üstünde bir ücret alması bekleniyor. Lauriente, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla Serie B'de etkileyici bir performans sergiledi.

SEZON PERFORMANSI

33 karşılaşmada 18 gol-5 asiste imza atan futbolcu, takımının bir üst lig Serie A'ya çıkmasında başrol oynadı. Sezonu 18 golle Spezia'dan Esposito'nun (19) önünde ikinci tamamladı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sürpriz anlaşma! Fenerbahçe'ye yeni kanat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi

10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:19
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
15:12
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
14:55
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 10:32:17. #7.11#
SON DAKİKA: Sürpriz anlaşma! Fenerbahçe'ye yeni kanat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.