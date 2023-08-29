Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen PSG yıldızı Kylian Mbappe, attığı penaltı golü sonrası ben buradayım diye bağırdı - Son Dakika

Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen PSG yıldızı Kylian Mbappe, attığı penaltı golü sonrası ben buradayım diye bağırdı

Suudi Arabistan\'a gideceği iddia edilen PSG yıldızı Kylian Mbappe, attığı penaltı golü sonrası ben buradayım diye bağırdı
Son Güncelleme: 29.08.2023 17:43

Fransız süperstar, Luis Enrique'nin takımı Toulouse ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltıdan gol attı. Mbappe, sevinçle reklam panolarının üzerinden atladı ve PSG taraftarlarının önünde "Ben burada kalıyorum, ben burada kalıyorum" diye bağırdı.

PSG yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid ve Suudi Arabistan'a gideceği iddialarının olduğu dönemde ilgisi karşısında'Ben burada kalıyorum' diye bağırdı.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalmaya devam etme niyetini, takıma dönüşünde penaltıdan gol atarak doğruladı.

Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen PSG yıldızı Kylian Mbappe, attığı penaltı golü sonrası ben buradayım diye bağırdı

Fransız süperstar, Luis Enrique'nin takımı Toulouse ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltıdan gol attı. Mbappe, sevinçle reklam panolarının üzerinden atladı ve PSG taraftarlarının önünde "Ben burada kalıyorum, ben burada kalıyorum" diye bağırdı.

Mbappe, kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken, PSG'nin Lorient ile oynadığı açılış maçında kadroda yer almadı.

Forvet, mevcut sözleşmesinin bir yıldan az bir süre kala sözleşme uzatma teklifini reddetmesi üzerine kulübün "istenmeyenleri" ile ana gruptan ayrı antrenman yapmak zorunda bırakıldı.

Mbappe, PSG'nin Asya'daki yaz turnesine katılmadı ve ana gruptan uzak durmaya zorlanacağı yönündeki suggestions öne sürülmüştü.

Kulüpteki hiyerarşiler, 24 yaşındaki oyuncunun kulübün kilit oyuncusundan bir miktar geri dönüş elde etmesini sağlayacak kalıcı bir anlaşma veya kiralık transferi kabul etmesini sağlamak için, onun formalarının da kulüp mağazasından kaldırıldığını iddia etti.

Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen PSG yıldızı Kylian Mbappe, attığı penaltı golü sonrası ben buradayım diye bağırdı

Ancak geçen hafta sonu ilk takım antrenmanına geri döndü ve Cumartesi gecesi ilk sezonunda ilk kez forma giydi.

Bu yaz daha önce Mbappe, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in 259 milyon £'luk dünya rekoru teklifini reddetmişti.

Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e serbest oyuncu olarak katılabileceğine dair suggestions öne sürülmüştü, PSG ise böyle bir senaryoyu önlemek için ondan önemli bir ücret almak istiyor.

"Olumlu görüşmeler"in ardından Fransız süperstar kadroya geri döndü, ancak Real Madrid'in golcü için bir teklif sunmaya hazırlandığı için geleceği kulüpte hala belirsizliğini koruyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen PSG yıldızı Kylian Mbappe, attığı penaltı golü sonrası ben buradayım diye bağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen PSG yıldızı Kylian Mbappe, attığı penaltı golü sonrası ben buradayım diye bağırdı - Son Dakika
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