Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan'da hayatlarını zora sokacak yasadan muaf edildi

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'daki yaşantısına dair yeni bir gelişme yaşandı.

MUAF TUTULACAKLAR

Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi sebebiyle Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'in durumu merak konusu olmuştu. Ünlü çiftin bu yasadan muaf tutulacağı belirtildi.

"ARTIK GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Konuya ilişkin düşüncelerini dile getiren bir avukat ise Suudi Arabistan'ın bu yasayı artık katı şekilde uygulamadığını belirterek, "Krallığın kuralları halen evli olmayan çiftlerin bir arada yaşamasına izin vermiyor ancak artık bu tarz kuralları sadece ortada bir sorun veya suç varsa uyguluyorlar. Eğer böyle bir durum yoksa görmezden gelip insanlara zulmetmemeye başladılar." ifadelerini kullandı.