Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan'da hayatlarını zora sokacak yasadan muaf edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan'da hayatlarını zora sokacak yasadan muaf edildi

05.01.2023 23:09

Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi sebebiyle, Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in durumunun ne olacağı merak konusu olmuştu. Ünlü çiftin bu kuraldan muaf edileceği belirtildi.

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'daki yaşantısına dair yeni bir gelişme yaşandı.

MUAF TUTULACAKLAR

Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi sebebiyle Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'in durumu merak konusu olmuştu. Ünlü çiftin bu yasadan muaf tutulacağı belirtildi.

Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan'da hayatlarını zindana çevirecek yasadan muaf tutuldu

"ARTIK GÖRMEZDEN GELİYORLAR"

Konuya ilişkin düşüncelerini dile getiren bir avukat ise Suudi Arabistan'ın bu yasayı artık katı şekilde uygulamadığını belirterek, "Krallığın kuralları halen evli olmayan çiftlerin bir arada yaşamasına izin vermiyor ancak artık bu tarz kuralları sadece ortada bir sorun veya suç varsa uyguluyorlar. Eğer böyle bir durum yoksa görmezden gelip insanlara zulmetmemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ne konuştukları merak konusu olmuştu! İşte Ronaldo'nun eski Beşiktaşlı Aboubakar'a söylediği o sözler Ne konuştukları merak konusu olmuştu! İşte Ronaldo'nun eski Beşiktaşlı Aboubakar'a söylediği o sözler Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan'da hayatlarını zora sokacak yasadan muaf edildi - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Cumhur İttifakı büyüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüda-Par lideri Yapıcıoğlu ile görüştü
23:00 Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan'da hayatlarını zora sokacak yasadan muaf edildi
22:51 Bakan Soylu, gazetecilerle Kürtçe konuştu! İşte canlı yayına damga vuran anlar
22:47 6'lı masanın 10 saat süren toplantısından sonra ilk açıklama geldi! Aday için istişareler başlıyor
22:32 Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı herkesin aklına aynı soruyu getirdi: Aday Kılıçdaroğlu mu?
22:32 Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
22:13 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı
22:05 Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 yendi
21:46 6'lı masanın 10 saat süren toplantısı bitti! Herkes adayın kim olacağını merak ediyor
21:42 Görkemli imza töreninde Ronaldo'nun küpesindeki ayrıntı Suudi Arabistan'da çok tartışılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 23:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan'da hayatlarını zora sokacak yasadan muaf edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement