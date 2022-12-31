Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro... - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro...

31.12.2022 09:11

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak büyük şaşkınlık yaratan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını gören Türk futbolseverler büyük şaşkınlık yaşadı. Ronaldo yeni takımında, eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile aynı formayı terletecek.

Yılan hikayesine dönen Cristiano Ronaldo'nun transfer sürecinde düğüm çözüldü. Portekizli yıldız, Al Nassr'a resmen imza attı. Portekizli yıldızın, aynı formayı terleteceği takım arkadaşları ise dikkat çekti.

YENİ TAKIM ARKADAŞLARI ÇOK TANIDIK

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2. sırada yer alan Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü hoca Rudi Garcia yapıyor. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını ise Türk futbolseverler çok yakından tanıyor. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile takım arkadaşı oldu.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını görenler gözlerine inanamadı! Süper Lig karması gibi

"ARALARINA KATILMAK İÇİN CAN ATIYORUM"

Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" sözlerini kullandı.

YORUMLAR (1)
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Cristiano Ronaldo'dan transferi sonrası ilk sözler: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici Cristiano Ronaldo'dan transferi sonrası ilk sözler: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!

Vincent Aboubakar, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Luiz Gustavo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro... - Son Dakika
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