Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, ligde adeta yenilgiyi unuttu. Ligde son yenilgisini 13 şubat tarihinde 3-2'lik skorla Al-Qadsiah karşısında alan Terim'in öğrencileri bu maçtan sonra çıktığı 9 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.
Deneyimli teknik adam, çıktığı son 9 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 4 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Fatih Terim'in ekibi, Cristiano Ronaldolu Al Nassr ve geçtiğimiz sezonun namağlup şampiyonu Al Hilal'e karşı aldığı puanlarla dikkat çekti. Terim, son dönemdeki formuyla Suudi Arabistan'da en çok konuşulan teknik adamların başında yer aldı.
Terim, ayrıca Suudi Arabistan Ligi'nde mart ayının teknik direktörü ödülünü almıştı. Takımıyla ligde 16 maça çıkan tecrübeli hoca, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 1.75 puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan, Fatih Terim'i konuşuyor! - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)