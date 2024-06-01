Suudi Arabistan Kral Kupası'nı Al Hilal kazandı - Son Dakika
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Spor

Suudi Arabistan Kral Kupası'nı Al Hilal kazandı

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonucu Al Nassr'ı 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

01.06.2024 01:02
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Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonucu Al Nassr'ı 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

Suudi Arabistan Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Kral Kupası'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi. 56. dakikada David Ospina gördüğü kırmızı kartla Al Nassr'ı 10 kişi bıraktı. 87. dakikada ise Al Hilal'den Ali Albulayhi kırmızı kart gördü. 1 dakika sonra Al Nasrr, Ayman Yahya'nın golüyle skoru eşitledi. 90+2. dakikada Kalidou Koulibaly'nin de kırmızı kart görmesiyle Al Hilal uzatma bölümlerine 9 kişiyle gitti. Uzatma bölümlerinde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Al Halil, kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Suudi Arabistan Kral Kupası'nı Al Hilal kazandı - Son Dakika

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