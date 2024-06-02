Türk Sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Mücadele Etti

Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Suzan Çevik, kadınlar 10 metre havalı tüfek (R2) SH1 kategorisinde 4. oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen organizasyonda 609,8 puanla finale çıkmaya hak kazanan Suzan, 197,9 puanla 4. sırayı aldı. Aynı kategoride yarışan Çağla Baş da 155,9 puanla finali 6. sırada tamamladı.
Hakan Çevik ise 10 metre havalı tüfek karışık (R4) SH2 kategorisini 24. sırada bitirdi.
Öte yandan Almanya'nın Münih kentinde süren Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda yarışan Türk sporculardan Mert Nalbant (erkekler 10 metre havalı tüfek) 38'inci, Ömer Akgün (erkekler 10 metre havalı tüfek) 74'üncü ve Damla Köse (kadınlar 10 metre havalı tüfek) 56'ncı oldu.
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