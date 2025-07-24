Szymanski: Takım Yüzde 100 Veriyor - Son Dakika
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Spor

Szymanski: Takım Yüzde 100 Veriyor

24.07.2025 01:19
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Fenerbahçe'nin Szymanski'si, kamp sürecinde kazanma mentalitesine vurgu yaptı.

FENERBAHÇE'NİN Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, "Şunu söylemek gerekiyor ki gerçekten iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sezon öncesi kampında en önemli şeylerden biri kazanma mentalitesinin olması. Sezon öncesi böyle bir noktada olabilmek değerli. Fit olabilmek, iyi bir şekilde sahada performans sergilemek adına bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Herkes en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Bazen yorgunluk hissi olabiliyor ama şu net görünüyor ki takım yüzde 100'nü vermeye çalışıyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampta herkesin yüzde 100'nü verdiğini ifade eden Sebastian Szymanski, "Kendimle ilgili asla konuşan bir futbolcu değilim dolayısıyla takımla ilgili konuşmak isterim. Şunu söylemek gerekiyor ki gerçekten iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sezon öncesi kampında en önemli şeylerden biri kazanma mentalitesinin olması. Evet bu bana göre iyiye işaret. Sezon öncesi böyle bir noktada olabilmek değerli. Fit olabilmek, iyi bir şekilde sahada performans sergilemek adına bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Herkes en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Bazen yorgunluk hissi olabiliyor ama şu net görünüyor ki takım yüzde 100'nü vermeye çalışıyor. Bu da sonuçtan anlaşılabiliyor" diye konuştu.

'SAHAYA ADIM ATTIĞIMDA KİMSE BENİM ARKADAŞIM OLMAYACAK'

Feyenoord eşleşmesini de değerlendiren Polonyalı oyuncu, kendisi için özel bir kura olduğunu söyledi. Kazanmak adına her şeyini yapacağını ifade eden Sebastian Szymanski, "Benim için özel bir kura oldu. Orada geçirdiğim zamanda çok güzel anılar yaşadım. Lig şampiyonluğu elde etmiştim. Karşılaştığımızda güzel zaman geçireceğiz arkadaşlarımla ama şu an ben Fenerbahçe'deyim. Sahaya adım attığımda kimse benim arkadaşım olmayacak. Ben kazanmak adına elimde gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Güzel maç olacak. Umarım orada arkadaşlarım önünde iyi bir performans ortaya koyabilirim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Szymanski: Takım Yüzde 100 Veriyor - Son Dakika

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