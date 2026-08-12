Tadic\'ten asist, Emre Mor\'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi. İlk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanşında normal süre 1-1 tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti. NEC Nijmegen, karşılaşmayı uzatmalarda 2-1 kazanarak tur atladı. Bu sonuçla NEC Nijmegen, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi ve Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile eşleşti.

EL KAABI OLYMPIAKOS'U ÖNE GEÇİRDİ

Olympiakos'un golünü 46. dakikada Hatayspor'dan tanıdığımız Ayoub El Kaabi kaydetti. NEC Nijmegen ise 70. dakikada Bryan Linssen'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

TADIC'TEN ASİST, EMRE MOR'DAN GOL

Bryan Linssen'in 70. dakikada kaydettiği golün asistini Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic yaptı. Olympiakos'ta Kostas Fortunis, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Uzatma bölümünün 95. dakikasında sahneye Emre Mor çıktı. Emre Mor'un attığı golle NEC Nijmegen 2-1 öne geçti. Hollanda ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyarak play-off biletini aldı.

EDIN DZEKO TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Edin Dzeko, Dusan Tadic'e destek vermek için karşılaşmayı tribünden izledi. Dzeko, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'den eski takım arkadaşları Dusan Tadic ve Emre Mor'u kutladı. Edin Dzeko, maç sonrasında Tadic ve Emre Mor ile sarıldı.