TAF Başkanı Fatih Çintimar, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu

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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Bulgaristan'ın Kirkova, Kırcaali ve Cebel kentlerinde ziyaretlerde bulundu.

TAF'tan yapılan açıklamaya göre Çintimar, Bulgaristan Atletizm Federasyonu Başkanı Ivan Kolev, Kirkova Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ve Cebel Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Ahmed'i ziyaret etti.

Atletizm adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Çintimar, "Cebel, Kirkova ve Kırcaali'de kulüpler kurulacak. İlk atletizm sahası ise Cebel'de olacak. Bulgaristan'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın çocukları ve Bulgar çocuklarının faydalanacağı tesisler için görüştük. Soydaşlarımıza atletizmi sevdirmek ve başarılı sporcuları tespit etmek üzere Kırcaali ve diğer illerimizde atletizmin gelişmesi için yapılacak yeni projelere teknik destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.