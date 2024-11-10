Türkiye Atletizm Federasyonunda (TAF) olağan genel kurul sonrası yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre yönetim kurulu toplantısı, TAF Başkanı Ahmet Karadağ'ın başkanlığında Ankara'da yapıldı. Yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapılırken, gündemdeki konular görüşüldü.
Başkan vekilliğine Nihat Bağcı, asbaşkanlık görevlerine ise Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Özgür Ulupınar, Abdullah Yılmaz ve Mehmet Münir Cura getirildi.
Son Dakika › Spor › TAF Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
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