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Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor - Son Dakika

Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor

03.11.2021 10:21
Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor

Okul sporları kapsamında 2019 yılında yapılan tag ragbi (Amerikan futbolu) şampiyonasında Türkiye 2'ncisi olan Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kocaalan Mahallesindeki Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Yıldız Kızlar takımı, bu yıl 1'nci olmak için çalışıyor.

Okul sporları kapsamında 2019 yılında yapılan tag ragbi (Amerikan futbolu) şampiyonasında Türkiye 2'ncisi olan Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kocaalan Mahallesindeki Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Yıldız Kızlar takımı, bu yıl 1'nci olmak için çalışıyor.

Takım, 2019'da yapılan Türkiye şampiyonasında tek bir sayı yiyerek tag ragbi branşında, Türkiye 2'ncisi oldu. Anadolu liglerinde de mücadele edecek olan ve Türkiye 1'incisi olmak için okul bahçesinde öğretmenleri Cengiz Ayar öncülüğünde antrenman ve hazırlık maçı yapan Kocaalan YİBO Yıldızlar kız takımının bu yılki hedefi, Tag Ragbi'de Türkiye 1'ncisi olmak. Türkiye şampiyonu olma yolunda mücadele edecek olan öğrencilerini ve takımı birinciliğe hazırlayan beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar'ın destekleriyle arkasında olduklarını belirten Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Umut Aksünger, "Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. 2019'da altın kızlarımızın ablaları Türkiye şampiyonasında tek golle birinciliği kaybettiler, ikinci oldular. Ama gönlümüzde o ekip Türkiye şampiyonuydu. Bunlar da bu sene Anadolu ligleri turnuvasına gidecekler öncelikle. Ondan sonra Türkiye şampiyonasına inşallah katılacaklar. Biz de okul yönetimi olarak bütün desteğimizle Cengiz hocamızın arkasındayız. Elimizden ne gelirse, yapmaya hazırız ve yapıyoruz da. Kızlarımız da onu değerlendirip bu sene birinciliği okulumuza, ilçemize getirecekler. Bu kupayı bize kazandıran başta ablaları olmak üzere ve bu sene de bu takımı hazırlayan Cengiz Hocamıza ve kızlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene Türkiye şampiyonasını okulumuza, bölgemize, ilimize getirirler. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz " dedi.

İlk defa tag ragbi branşında Diyarbakır ili ve Dicle ilçesini Türkiye şampiyonasında temsil eden Kocaalan YİBO Yıldız Kızlar takımını çalıştıran okulun beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar, sporcu öğrencilerine güveniyor. Takımı şampiyonaya hazırlayan Kocaalan YİBO'da görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Cengiz Ayar, bir köy okulundan Türkiye ikinciliğine uzanan başarı hikayesini anlattı. Bu sene hedeflerinin Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Ayar, "Biz ilk başladığımızda patlak basketbol topuyla antrenmanlar yaptık. Çocuklar gerçek ragbi topunu turnuvaya gittiğinde, turnuvada görmüş oldular. ve biz o şekilde 28 takımın katılımıyla Türkiye şampiyonasında Türkiye ikincisi olduk. Buna tek bir sayı yiyerek sahip olduk. Turnuvanın da en centilmen kız takımı seçildik. O yüzden bu bizi çok mutlu etti. İlçemize, ilimize bu başarıyı taşımak bizleri onure etti. Öncelikle o takımdaki oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Takım oyuncuların Dilan Akyüz, "Ragbiyi seviyorum. Bu işi severek yapıyorum. Birinci olacağımıza inanıyorum. Takımca beraberiz. Sevgili hocamız Cengiz Ayar ve arkamızda tüm destekleriyle beraber Umut Aksünger'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Takımda forma giyen Zeynep Sert, "Öncelikle bize ragbi öğreten Cengiz Ayar hocamıza çok teşekkür ederim. Başarının yolu kendimize güvenmektir. Biz takımca birbirimize güveniyoruz. Hedefimiz Türkiye birincisi olmak. Bunu takıma güvenerek söylemek istiyorum. Çok iyi ilerliyoruz" dedi.

Takım oyuncularından Zehra Akyüz ise "Takıma güveniyorum. Beraber şampiyon olacağımıza inanıyorum. 2019'daki okulumuzun ragbi takımı Samsun'a gitmişlerdi. Yarım kaldı işleri. Türkiye ikincisi oldular. Biz de onların yarım kalan işlerini tamamlamak istiyoruz. Birinci olmak istiyoruz. Takıma güveniyorum. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tag ragbide bir takım 7'si yedek, 7'si sahada oynayan olmak üzere 14 oyuncudan oluşuyor. Bir maç toplam 14 dakika sürüyor. - DİYARBAKIR

Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor
Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor
Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor
Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor
Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor
Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor
Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor

Türkiye, Rugby, Dicle, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tag Ragbi'de Türkiye 2'ncisi olan Dicle YİBO kız takımı, bu sene 1'nci olmak için çalışıyor - Son Dakika
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