Taha Akgül'den Van'da Güreş Eğitim Merkezi Müjdesi - Son Dakika
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Taha Akgül'den Van'da Güreş Eğitim Merkezi Müjdesi

Taha Akgül\'den Van\'da Güreş Eğitim Merkezi Müjdesi
25.07.2025 15:18
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Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Vali Balcı ile buluşarak Güreş Eğitim Merkezi müjdesini aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ziyaretleri kapsamında Van Valisi Ozan Balcı ile bir araya geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ziyaretlerine devam eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Van Valisi Ozan Balcı ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Vali Ozan Balcı'dan şehre yapılması planlanan Güreş Eğitim Merkezi'nin müjdesini aldıklarını aktaran Başkan Akgül, bu gelişmenin çevre iller için de faydalı olacağını vurguladı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Taha Akgül, "Öncelikle Van Valimiz Ozan Balcı'ya bizleri ağırlayıp misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok mutluyum. Türk güreşi adına çok mutluyum. Güreşi ve sporu seven bir valimiz olduğu için de çok şanslıyız. Çünkü sporu bu kadar seven enerjisiyle mütevaziliği ile bizlerle ilgilenen Valimiz, bizlere ve camiamıza Van'a bir Güreş Eğitim Merkezi yapacağının müjdesini ve sözünü verdi. İnşallah Doğunun incisi Van'dan nice şampiyonlar yetişecek ve Doğu'daki bütün illerimizin faydalanacağı bir merkezi Valimizin desteğiyle Van'a kazandıracağız. Buna vesile olan Valimize ve ilimizin büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Tüm camiamıza hayırlı olsun inşallah" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Taha Akgül'den Van'da Güreş Eğitim Merkezi Müjdesi - Son Dakika

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