Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti' - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: \'Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti\'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Altay maçının ardından, 'Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti. Bugün de sıcak havada hedefsiz bir maçta en iyi şekilde izleyenlere zevk vermeye çalıştı oyuncularımız' dedi.

11.05.2024 00:29
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- Tahsin Tam: "Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Altay maçının ardından, "Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti. Bugün de sıcak havada hedefsiz bir maçta en iyi şekilde izleyenlere zevk vermeye çalıştı oyuncularımız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü Altay'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, açıklamalarda bulundu. Çalıştığı 2 buçuk aylık süre içerisinde Türk futboluna önemli genç oyuncular kazandırdıklarını belirten Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü tesislere sahip tüm ödemelerini gününde yapan sıkıntısız bir kulüpte çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefimize de ulaştık. Sıkıntısız bir şekilde bu seneyi tamamlamak istiyorduk. Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti. Bugün de sıcak havada hedefsiz bir maçta en iyi şekilde izleyenlere zevk vermeye çalıştı oyuncularımız. Altay takımına da 2. Lig'de başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA

Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti' - Son Dakika
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