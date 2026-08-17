Tahsin Tam, Çorum FK Genel Koordinatörü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahsin Tam, Çorum FK Genel Koordinatörü Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, Tahsin Tam'ı genel koordinatör olarak atadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de genel koordinatörlük görevine, takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam'ın getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tam'a görevinde başarılar dilendi.

Çorum FK, 2022-2023 sezonunda Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bir sonraki sezon 1. Lig'de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alınması sonucunda Tam ile yollarını ayırmıştı.

Haziran 2025'te tekrar göreve getirilen Tam'ın ikinci dönemi de kısa sürmüştü.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahsin Tam, Çorum FK Genel Koordinatörü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde
Göynük Kanyonu, Antalya’nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

22:28
Fenerbahçe’nin çehresini değiştiren adam: N’Golo Kante
Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren adam: N'Golo Kante
22:12
CHP’den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik
CHP'den Menderes açıklaması: YENİ Parti adayına destek talimatı verdik
22:12
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
21:52
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den YENİ Parti’ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
21:36
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’a transferde rakip oldu
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 22:40:31. #7.13#
SON DAKİKA: Tahsin Tam, Çorum FK Genel Koordinatörü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.