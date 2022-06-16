TFF'den harcama limiti açıklaması - Son Dakika
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TFF'den harcama limiti açıklaması

16.06.2022 21:57
TFF'den harcama limiti açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihinin 20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihinin 20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'u takip eden Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

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