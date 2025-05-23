Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig\'de kaldı

Haftalar önce Süper Lig düşen Adana Demirspor Süper Lig'e veda ederken yıldız futbolcusu Maestro'nun Süper Lig'de forma giymeye devam edeceği öğrenildi.

TAKIMI SÜPER LİG'DEN DÜŞTÜ, KENDİ KALIYOR

Maestro'nun Trabzonspor'a önerildiği ve bordo-mavili ekibin bu transfer üzerinde değerlendirme yaptığı bildirildi. Genç oyuncunun bonservis bedeli 2,5 milyon Euro olarak belirlenirken, geride kalan sezonda 33 maçta forma giyerek 1 gol kaydettiği ifade edildi.

Taka Gazetesi yıldız futbolcunun Trabzonspor ile anlaştığını ve detayların konuşulduktan sonra resmi anlaşmanın imzalanacağını ifade etti.

Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Maestro'nun transferi konusunda nihai kararı Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin vereceği belirtiliyor. Takımın mali durumu ve transfer şartlarının uygun olması halinde yıldız oyuncunun Trabzonspor'a imza atacağı tarih de netleşecek.