Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular

Muğlaspor, 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkmayı başarmıştı. Muğlaspor'u 3. Lig'de şampiyon yapan kadrodan 6 futbolcu ile yollar ayrıldı.

6 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Yönetim, aldığı kararla 6 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Birlikte yazdığımız şampiyonluk hikayesinde önemli izler bırakan futbolcularımız Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay'a teşekkür ediyoruz. Mücadeleniz, emeğiniz ve aidiyetiniz için minnettarız. Bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda başarılar sizinle olsun" ifadeleri kullanıldı.