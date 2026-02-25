Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar

Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
25.02.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Serie A takımlarından Torino'da, takımın son dönemdeki performansından memnun olmayan taraftarlar, tesislere dışkı bırakarak tepkilerini gösterdi. Bu eylem, İtalyan basınında geniş yer buldu ve 'çirkin protesto' olarak nitelendirildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da takımın son dönemdeki performansından memnun olmayan bazı taraftarlar tepki çeken bir eyleme imza attı.

TESİSLERİN GİRİŞİNE DIŞKI BIRAKTILAR

İddialara göre bir grup taraftar, kulüp tesislerinin girişine dışkı bırakarak yönetime ve futbolculara mesaj vermek istedi. Olay kısa sürede İtalyan basınında ve sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu eylem birçok kesim tarafından "çirkin protesto" olarak nitelendirildi.

İtalya Serie A, Torino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oğuz Oğuz:
    Ne kadar garip bi haber sitesi kardesim kendi ülken hakkında haber yapsana sanana milletin diskisindan ne meraklısın 12 2 Yanıtla
    Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    adaş küçük düşünme Global düşün Global 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
03:56
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı Çığlıklara ilk komşular koştu
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:48:39. #7.11#
SON DAKİKA: Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.