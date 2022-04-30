Taksim Meydanı bordo-mavi -2- - Son Dakika
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Taksim Meydanı bordo-mavi -2-

30.04.2022 23:22

- Taksim Meydanı bordo-mavi Trabzonspor, Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olurken taraftarlar da sokağa döküldü.

- Taksim Meydanı bordo-mavi

İSTANBUL - Trabzonspor, Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olurken taraftarlar da sokağa döküldü. Taksim Meydanı'na çıkan binlerce taraftar, Beyoğlu'nu bordo-maviye boyadı.

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Trabzonspor, taraftarlarını da coşturdu. Bordo-mavili taraftarlar, forma ve bayraklarla erken saatlerde İstiklal Caddesi'ne gelirken, Antalyaspor mücadelesini de bu bölgede bulunan mekanlarda takip etti. Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte binlerce bordo-mavili taraftar meydana gelerek kutlamalara başladı. Yüzlerce meşalenin yanıp, havai fişeklerin atıldığı gecede taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-
Taksim Meydanı bordo-mavi -2-

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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