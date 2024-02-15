Talasgücü Belediyespor, Aliağa FK ile karşılaşacak

Site otoparkında kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vuran bir şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Bir sitenin otoparkında yaralı olarak bulunan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.