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Talasgücü Belediyespor, Develi deplasmanında - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor, Develi deplasmanında

12.02.2022 11:34
Talasgücü Belediyespor, Develi deplasmanında

Talasgücü Belediyespor ligin 11.haftasında yarın deplasmanda Develispor'a konuk olacak.

Talasgücü Belediyespor ligin 11.haftasında yarın deplasmanda Develispor'a konuk olacak.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde geride kalan 10.hafta sonunda 10 galibiyet alarak 30 puanla zirvede yer alan sarı lacivertliler kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçında geçtiğimiz hafta sahasında Abdulvahabi Gazispor'u 13-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Talasgücü Belediyespor'da gözler Develispor maçında. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde Develispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Talasgücü Belediyespor maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Develi İlçe Stadı'nda oynanacak olan Develispor ile Talasgücü Belediyespor karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Zorlu doksan dakikada Osman Köksaldı düdük çalacak. Köksaldı'nın yardımcılıklarını Ali Rıza Kuzucu ve Sait Kaya yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Fahri Erden. - KAYSERİ

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Amatör Lig, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor, Develi deplasmanında - Son Dakika Spor


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