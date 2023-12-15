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Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçına çıkacak - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçına çıkacak

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, sahasında Malatya Arguvanspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, galibiyetle ilk yarıyı noktalamak istiyor.

Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçına çıkacak
15.12.2023 - 10:58,
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ilk yarının son maçına sahasında çıkacak. Müsabaka 19 Aralık Salı günü oynanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçına çıkacak. Sahasında Malatya Arguvanspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, yılın son maçını galibiyetle noktalamak istiyor. Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçına 19 Aralık Cuma günü çıkacak. Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahada oynanacak maçın başlama saat 14: 00 olarak açıklandı. Ligde oynadığı 13 maçta 13 puan toplayan Talasgücü Belediyespor, 9 puanla 14. sırada bulunan rakibini mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle noktalamak istiyor.

Sarı lacivertli takımda Berkay sarı kart cezalısı olduğu için Murat Şimşek, Umut ve Kerem de sakat oldukları için bu maçta takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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