Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu'dan açıklama - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu'dan açıklama

Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu\'dan açıklama

Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, takımın lige katılmama kararı sonrası tepkilere cevap verdi.

14.08.2024 09:24  Güncelleme: 09:25
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Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası yazılı açıklama yaptı.

TFF 3.Lig 4.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi lige katılmama kararı aldı. 2024-2025 sezonun başlamasına sayılı günler kala Talasgücü Belediyespor camiasının aldığı karar sonrası gelen tepkiler sarı-lacivertli takımın başkanı Yunus İloğlu cevap verdi. Başkan Yunus İloğlu, bir maça dahi gelmeyenler ahkam kestiğini söyledi.

Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarımıza rağmen takımımızın 3. ligden çekilmiş olması, bu işten siyasi rant elde etme hevesinde olanların iştahını kabartmışa benziyor. Takım şampiyon olduğunda bir tebrik mesajı bile yayınlamayanlar, bırakın deplasmanı içerideki bir maçına dahi gelmeyenler, bir antrenmanı takip edip başarı dilemeyenler, şimdi ekranlarda ve sosyal medyada arzı endam ederek bizden hesap sormaya kalkıyorlar. Elde edilen başarının büyüklüğünü kimseler duymasın, görmesin diye sus pus olanlar, şimdi 'Talasgücü Belediyespor 3. Ligde mücadele etme hakkını kazanmıştır ve bu büyük bir başarıdır. Bu yıl anlaşılmaz bir biçimde alınan kararla deplasman giderlerini karşılayamadığından takımı lige çıkarmak için harcanan onca kaynağı, onca emeği heba ederek üstlerinden sporu atmaya çalışıyorlar' gibi beylik cümleler kurarak sporu siyasete alet ediyorlar. Madem Talasgücü Belediyespor bu şehrin takımı, bu şehrin imkanlarından yararlanarak para kazananlar, güç ve makam elde edenler elini taşın altına koysunlar ve henüz hiçbir şey bitmemişken takımı ayakta tutsunlar. Bundan bütün şehir gibi biz de son derece mutlu oluruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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