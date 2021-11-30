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Talasgücü zirveyi parselledi - Son Dakika

Talasgücü zirveyi parselledi

30.11.2021 09:54
Talasgücü zirveyi parselledi

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta Talasgücü Belediyespor liderliğini sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grup'ta Talasgücü Belediyespor liderliğini sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta 5. hafta maçları oynandı. 16 golün atıldığı haftada Talasgücü Belediyespor sahasında Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübünü mağlup ederek 3 puanı aldı. 15 puanla zirvedeki yerini koruyan Talasgücü'nü aynı puanla bir diğer Kayseri ekibi Kayseri EMAR Grup FK takip etti. Yahyalıspor'un deplasmanda kazandığı haftada Ürgüpspor ile Andırın Yeşildağspor da haftayı galibiyetle kapatan ekipler oldu.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta 5.haftanın sonuçları şöyle:

Talasgücü Belediyespor-Cumhuriyet Üniversitesi 2-0

Suvermez Kapadokyaspor-Kayseri Emar Grup FK 0-1

Abdulvahibi Gazispor-Yahyalıspor 3-4

Develispor-Ürgüpspor 1-2

Andırın Yeşildağ-Elbistanspor 2-1 - KAYSERİ

Talasgücü zirveyi parselledi

Amatör Lig, Cumhuriyet, Kayseri, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talasgücü zirveyi parselledi - Son Dakika Spor


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