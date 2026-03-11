Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz - Son Dakika
Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz

Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz
11.03.2026 11:34
Haber Videosu

Rus güreşçi Islamgereev, maçın son saniyelerinde yaptığı ''uçan sincap'' hamlesiyle rakibini mağlup ederek karşılaşmanın en çok konuşulan anına imza attı.

Rus güreşçi Islamgereev, maçın bitimine saniyeler kala yaptığı sıra dışı hamleyle rakibini mağlup ederek karşılaşmaya damga vurdu. "Uçan sincap" olarak adlandırılan hareket, salondaki izleyicileri ayağa kaldırdı.

SON SANİYEDE GELEN ZAFER

Karşılaşmanın son anlarına kadar dengede giden mücadelede Islamgereev, bitime saniyeler kala riskli bir hamle denedi. Havaya sıçrayarak rakibinin üzerine atladığı ve güreş literatüründe "uçan sincap" olarak bilinen teknikle rakibini yere düşüren Rus sporcu, bu hamleyle maçı kazanmayı başardı.

SEYİRCİLER AYAKLANDI

Beklenmedik anda gelen bu hareket salonda büyük bir heyecan yarattı. Tribünlerde bulunan izleyiciler Islamgereev'in hamlesini alkışlarla karşılarken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Maçın bitimine saniyeler kala gelen bu sıra dışı hamle spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Islamgereev'in refleksi ve cesaretini överken, "uçan sincap" hareketi günün en çok konuşulan spor anlarından biri haline geldi.

Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Yagan Bulent Yagan:
    dün akşamda uçanlar kaybetti 8 atanla 8 yiyenler ağladı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:40
