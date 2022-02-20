Üye Girişi
Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" - Son Dakika

Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda"

20.02.2022 22:07
Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda"

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra öne geçip galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" diye konuştu.

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra öne geçip galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Bursaspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna şunları dedi:

"Ankaragücü'nün geçiş oyununa geçeceğini bildiğimizden geçiş oyununa döneceğini bildiğimiz için ona göre hamle yaptık. Pozisyonlar ürettik. Ligin liderine karşı girebileceğimiz en olumlu pozisyonları ve oyunu ortaya koyabildik. 60'ıncı dakikadan sonra biraz orta sahamızda ve oyun disipliniyle ilgili kopuşlar oldu. Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra öne geçip galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda bir konu. İkinci yarıda yediğimiz goller yapmak istediğimiz oyun planımızı etkiledi." - ANKARA

YORUMLAR
500
Tamer Tuna: 'Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda' Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1 Bursaspor, Ankara'ya gitti Bursaspor, Ankara'ya gitti

Ankaragücü, Tamer Tuna, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tamer Tuna: 'Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:04 Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok
21:30 Genç yetenek Arda Güler, mest olduğu tezahüratı canlı yayında açıkladı!
21:21 Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu
21:17 Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 22:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement