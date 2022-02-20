Tamer Tuna: "Galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda"

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra öne geçip galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Bursaspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna şunları dedi:

"Ankaragücü'nün geçiş oyununa geçeceğini bildiğimizden geçiş oyununa döneceğini bildiğimiz için ona göre hamle yaptık. Pozisyonlar ürettik. Ligin liderine karşı girebileceğimiz en olumlu pozisyonları ve oyunu ortaya koyabildik. 60'ıncı dakikadan sonra biraz orta sahamızda ve oyun disipliniyle ilgili kopuşlar oldu. Yaşadığımız tüm bu süreçten sonra öne geçip galip gelememek tamamen benim sorumluluğumda bir konu. İkinci yarıda yediğimiz goller yapmak istediğimiz oyun planımızı etkiledi." - ANKARA