Gençlerbirliği galibiyetini sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Hem oyun anlamında hem mücadele anlamında istediğimizi yaptık. Bizim bu maçtan mutlaka galip ayrılıp milli araya moralli girmemiz gerekiyordu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Taner Taşkın, "Bizim için çok kıymetli bir üç puan oldu. Zor maç olacağını biliyorduk. Gayet iyi bir maç ve oyun oldu. Hem seyir zevki açısından hem de mücadele açısında iyi bir maç seyrettiğimizi düşünüyorum. Kalecimizin maçın başında penaltıyı kurtarması oyunculara doping olduğunu düşüyorum. İlk devre çok dengeli bir maçtı ikinci devreden itibaren maçı isteyen bizdik. Hem oyun anlamında hem mücadele anlamında istediğimizi yaptık. Bizim bu maçtan mutlaka galip ayrılıp milli araya moralli girmemiz gerekiyordu. Her geçen gün daha iyi reaksiyon veriyor oyuncular. Tehlike sınırının üzerine çıkarsak o zaman daha işler yapan bir Keçiörengücü'nün meydana çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA