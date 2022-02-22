Tanju Çolak: "Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım" - Son Dakika
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Tanju Çolak: "Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım"

22.02.2022 17:05
Tanju Çolak: "Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım"

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vüqar Abbasov'un resmi davetlisi olarak Nahçıvan'a giden Tanju Çolak, "Buradaki gençlerin yetişmesi, bir şeyler öğrenmesi, futbola katkısı, altyapı ve tesisleşme anlamında yardımcı olacağım" dedi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vüqar Abbasov'un resmi davetlisi olarak Nahçıvan'a giden Tanju Çolak, "Buradaki gençlerin yetişmesi, bir şeyler öğrenmesi, futbola katkısı, altyapı ve tesisleşme anlamında yardımcı olacağım" dedi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vüqar Abbasov'un daveti üzerine gittiği Nahçıvan'da 19-22 Şubat 2022 tarihleri arasında resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Azad Cabbarov da Çolak ile 10 yıllık futbol kalkınma planı çerçevesinde görüşme yaptı.

Haydar Aliyev müzesini ziyaret eden Tanju Çolak, daha sonra alt yaş kategorilerindeki futbolcu çocuklarla buluştu.

Konuyla alakalı İHA'ya konuşan eski futbolcu, "Buradaki gençlerin yetişmesi, bir şeyler öğrenmesi, futbola katkısı, altyapı ve tesisleşme anlamında yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Tanju Çolak: Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım
Tanju Çolak: Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım
Tanju Çolak: Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım
Tanju Çolak: Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım
Tanju Çolak: Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım

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Futbol Federasyonu, Tanju Çolak, Nahçıvan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tanju Çolak: 'Nahçıvan'daki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım' - Son Dakika


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