Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu - Son Dakika
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Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu

24.02.2022 23:52

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off karşılaşmasında Slavia Prag'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadelenin 19. dakikasında yediği golle 1-0 geriye düştü. Schranz'ın attığı golde temsilcimizin savunmasının dağınık görüntüsüne sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sinobo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 3-2'nin rövanşında henüz 27. dakikada 2-0 geriye düşen temsilcimizin kalesinde gördüğü ilk gol tepki çekti.

DEFANSTA BÜYÜK HATA

Slavia Prag atağında arka direğe atılan topa vuran futbolcu, meşin yuvarlığa metrelerce yükseklik kazandırdı. Yere düşmesi neredeyse 3 saniyeyi bulan top takım arkadaşından sekip Tisserand'ın dizine çarparak Schranz'ın önünde kaldı. Slovak futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gole sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterirken adeta defansta yapılan hatalarla dalga geçti.

Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu
Görüntü: Exxen
Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu
Görüntü: Exxen
Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu
Görüntü: Exxen
Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu
Görüntü: Exxen
Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu
Görüntü: Exxen
Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu
Görüntü: Exxen
Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu
Görüntü: Exxen
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Son Dakika Spor Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu - Son Dakika
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