Taraftar duyunca çıldıracak! Fenerbahçe\'de Skriniar şoku

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi oldu.

MAAŞI YÖNETİMİ ZORA SOKTU

Takımda kalması beklenen ve bonservisinin alınacağı konuşulan deneyimli stoper hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun maaşı Fenerbahçe'yi zor duruma soktu. Sarı-lacivertlilerin bu transferden vazgeçebileceği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Skriniar'ın 12 milyon euroluk maaşını fazla buluyor. Bu maaşı santrfor takviyesinde kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyeceği belirtildi.