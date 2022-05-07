Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu - Son Dakika
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Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu

07.05.2022 13:35
Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu

TFF 2. Lig'in 37. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı karşılaşma sonrasında 3 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edilen Sakaryasporun cezası belli oldu.

TFF 2. Lig'in 37. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı karşılaşma sonrasında 3 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edilen Sakaryasporun cezası belli oldu. Spor Toto 1. Lig'e yükselen yeşil-siyahlılar, bu karşılaşma sonrasında 48 bin lira para cezasına çarptırıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Kahramanmaraşspor maçına şampiyon unvanıyla çıkan Sakaryaspor, Burak Süleyman'ın golüyle rakibini 1-0 yenerek evinde kupa kaldırmıştı. Hınca hınç dolu olan stadyumda, yeşil-siyahlı takım saha içinde kupa ile şampiyonluk turları atarken, taraftar bu coşkuya sahaya girerek katılmıştı. Bu çerçevede de yeşil-siyahlılar, 'Talimatlara aykırı hareket', 'Saha olayları' ve 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' maddeleri gereği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sakaryaspor'a bu karşılaşma sonrasında 48 Bin TL para cezası verdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakaryaspor A.Ş.'nin, 30 Nisan tarihinde oynanan Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.'nin, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3'üncü kez gerçekleştirilmesi sebebiyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu
Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu
Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu
Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu
Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu
Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu

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Küme düşen Turgutluspor son hafta Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak Küme düşen Turgutluspor son hafta Kahramanmaraş'ta sahaya çıkacak

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taraftarların şampiyonluk coşkusu 48 bin liraya mal oldu - Son Dakika


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