Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı - Son Dakika
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı

02.07.2022 11:45

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı Edirne'de 661.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı.

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı

EDİRNE - Edirne'de 661.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı.

Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakalarında Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Minik 1 boy 4 tur müsabakaları ile başlayan güreşlerde öğleden sonra başpehlivanlar kura çekiminin ardından eşleriyle güreş tutacaklar.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı - Son Dakika
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