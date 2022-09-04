Bodrumspor tam gaz devam - Son Dakika
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Bodrumspor tam gaz devam

04.09.2022 12:08
Bodrumspor tam gaz devam

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, 2022-2023 sezonun en flaş takımlarından biri oldu.

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, 2022-2023 sezonun en flaş takımlarından biri oldu. Sezona müthiş bir başlangıç yapan yeşil-beyazlılar dün de ligin iddialı ekiplerinden Eyüpspor'u evinde 3-0 yenmeyi başardı. Geride kalan 4 maçta Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'u 3'er golle deviren Ege ekibi yalnızca Adanaspor'la 3-3 berabere kaldı. Her maçta rakip ağlara 3 gol bırakan Bodrumspor toplam 12 kez ağları sarsarken, 10 puan toplayıp rakiplerine göz dağı verdi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ise oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Çok iyi bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen İsmet Taşdemir, "Maçın başından sonuna kadar emek veren, mücadele eden ve özellikle taktiksel disipline sadık kalan futbolcularımı yürekten kutluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Futbolcularımız bizlere ve maçı izleyenlere çok keyifli anlar yaşattı. Geçen hafta 3-3 berabere kaldığımız Adanaspor maçında haddinden fazla geriye çekilmiştik. Bu maçta böyle yapmadık ve kazandık" dedi.


- Bodrum
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Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının ardından Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının ardından
Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor tam gaz devam - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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