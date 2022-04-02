Tarihte ilk kez Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde mücadele eden ve ilk defa Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Milliler, bugün saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Türkiye'ye döndü. Ay-yıldızlılar, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ANTRENÖRÜ EFRAİM KAHRAMAN: HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUHedeflerinin artık dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Efraim Kahraman , "Kadın güreşi ilkleri başaran bir takımdır. Bugün de gösterdi ki kızlarımız gerçekten savaşarak güzel mücadele ettiler. Bir ay önce U23'te de Avrupa şampiyonu olmuştuk. Yine çıtayı yükselterek büyüklerde de Avrupa şampiyonu olarak ülkemize geliyoruz. Burada başarının arkasında tabii ki çok görünmeyen kahramanlar var. Bu kızlar kolay yetişmiyor. Çıtayı çok yükselttik, işimiz daha zor. Biz korkmuyoruz. Daha önce de dünya şampiyonasında da üçüncü olduk. Bizim hedefimiz artık dünya şampiyonluğu. Yasemin 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu. Evin ilk defa büyüklerde Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten çok güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Bu da gösteriyor ki 2024'te Paris Olimpiyatları'nda inşallah madalyamız bir değil daha fazla olacak ve altın olacak" şeklinde konuştu.YASEMİN ADAR: PARİS OLİMPİYATLARI'NDA BİRÇOK MADALYA KAZANMAYA ADAYIZ Kariyerinde 5'inci kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden Yasemin Adar Yiğit, "Çok mutlu ve gururluyum. Takım halinde şampiyon olmamız beni daha da mutlu etti. O gün İstiklal Marşı ile açılışımızı yaptık. Günün kapanışını da İstiklal Marşımızla yapmamamız büyük gurur oldu. Takım halinde çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. Türk güreşine hizmet, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz giderek artıyor. 2016 yılından beri kadın güreşi büyük bir ivme yakaladı. O kadar yükseklere taşıdık ki bu başarıyı; ikincilik, üçüncülük bizi mutlu etmez hale geldi. Takım halinde çok yeni bir ekibimiz var, genç kızlarımız var. Onlar da madalyaları kıl payı kaçırdılar. Kadın güreşi çok başarılı. Olmaya da devam edecek. 2024 Paris Olimpiyatları'nda sadece tek değil, birçok madalya kazanmaya adayız" dedi. EVİN DEMİRHAN YAVUZ: 3 KATEGORİDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN İLK KADIN SPORCU OLDUM

Finalde Bulgar rakibini yenerek büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin Demirhan Yavuz, "Şampiyon takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Yıldızlarda, U-23 şimdi de büyüklerde. 3 kategoride Avrupa şampiyonu olan ilk kadın sporcu oldum. Toplamda dünya ve Avrupa'da aldığım 20'nci madalyam. Ülkeme bu kadar madalya kazandırdığım için çok mutluyum. İlk katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuştum. Şimdi de son Avrupa Şampiyonuyum. Arkamızda devletimiz bizim için büyük bir güç. Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, federasyonumuza, Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Takım halinde canla başla mücadeleler verdik. Bütün takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Destekler devam ettikçe kadın güreşi tarih yazmaya devam edecek. Önümüzdeki bir tarih daha var. Olimpiyatlarda altın madalyamız yok. Şampiyon takım olarak; olimpiyatlarda tüm sıkletlerde kota almak ve orada da yine tüm sıkletlerde madalya almak istiyoruz. Biz çok güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.