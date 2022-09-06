Kuzey Kafkas Kültür Dernekleri'nden Nart Spor'a destek

Tarık Tekin: Kuzey Kafkasyalı vatandaşlarımızın desteğini görmek istiyoruz

"Örnek bir kulüp olma yolunda ciddi adımlar atacağız"

"Faydalı bireyler kazandırmak bizim temel amacımız""Destek bekliyoruz"

Sait Babaoğlu: Kafkas camiasında çok büyük bir heyecan yarattı

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Kuzey Kafkas Kültür Dernekleri, Tarık Tekin'in başkanı olduğu Nart Spor Kulübü'ne destek için bir araya geldi.Bakırköy Ata Spor Kulübü'nde düzenlenen toplantıya; Kuzey Kafkas Kültür Dernekleri Başkanları, Nart Spor Kulübü Başkanı Tarık Tekin, Ata Spor Kulübü Başkanı Ahmet Murat Bülbül ve Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu katıldı. TARIK TEKİN: KUZEY KAFKASYALI VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZNart Spor Kulübü Başkanı Tarık Tekin, dernek başkanlarının desteklerine teşekkür ederek, "Yeni bir oluşum olarak bu sene futbolda süper amatörde Nart Spor Kulübü olarak mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizde de tüm hemşehrilerimizi, tüm Kuzey Kafkasyalı vatandaşlarımızın desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Derneklerimizin de burada olması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor açıkçası" dedi."ÖRNEK BİR KULÜP OLMA YOLUNDA CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ"Tarık Tekin, bu sene isim değişikliği yapıp bir üst ligden kulüp satın aldıklarını dile getirerek, "Daha ileri aşamalara gidecek şekilde bir organizasyon yapısı içine girmeyi uygun gördük. Şu anda da sezonumuzu açmış bulunmaktayız. Ekim ayının ilk haftasında maçlarımız başlayacak. Hala pek çok eksiğimiz var ama süreç içinde o eksiklikleri de gidereceğiz. Altyapısından üstyapısına kadar örnek bir kulüp olma yolunda ciddi adımlar atacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu."FAYDALI BİREYLER KAZANDIRMAK BİZİM TEMEL AMACIMIZ"Kısa ve orta vadeli planları olduklarını kaydeden Tarık Tekin, "Kısa vadede öncelikli olarak bir üst lige çıkmak. Uzun vadede de elimizde olan potansiyeli kullanarak profesyonel liglerimize adım atmak istiyoruz. Sadece futbolda da değil diğer spor dallarında gençlerimizi yetiştirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı bireyler kazandırmak bizim temel amacımız" diye konuştu. "DESTEK BEKLİYORUZ"Kafkas camiasından destek beklediklerini ifade eden Tarık Tekin, "Destek sadece maddi olmuyor, manevi destekler de bekliyoruz. Sosyal medyadan beğenmeleri, maçlarımıza gelmeleri bizim için çok değerli. Onları arkamızda görmek bize güç verecek. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz inşallah" dedi.SAİT BABAOĞLU: KAFKAS CAMİASINDA ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve spor adamı Sait Babaoğlu ise Nart'ın Kafkas tarihinde çok anlamlı bir destanın ismi olduğunu ifade ederek, "Bununla birlikte de burada bir araya gelen dernek yöneticileriyle sporda bir destan yazmak istiyoruz. Nartspor Kulübü bizlere geldiğinde bu kültürü çok iyi bildiğim için 1864 yılında ciddi bir sürgünle bu topraklara gelmiş toplumdan bahsediyoruz. Ciddi acılar yaşamışlar ama Kafkasların şu yönü vardır; bu toprakları toprak bilmişlerdir, bu bayrağı bayrak bilmişler, bu ülkeyi ülke bilmişler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yer almışlardır. Bu etkinlik Kafkas camiasında çok büyük bir heyecan yarattı. Ekim ayının 15'inde yapılacak sezon açılışını bir Kafkas şölenine çevirmek istiyoruz. 15-20 bin katılım beklediğimiz etkinliği tüm dünyadaki Kafkas kökenli vatandaşlar canlı izleyecekler. Sporun birleştirici özelliğinin altını çiziyoruz" dedi.