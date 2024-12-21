Tarkan Ser, FC Rouen Kulübünü Satın Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tarkan Ser, FC Rouen Kulübünü Satın Aldı

Tarkan Ser, FC Rouen Kulübünü Satın Aldı

Türk iş insanı Tarkan Ser, 1899 yılında kurulan Fransa'nın köklü futbol takımlarından FC Rouen'i satın aldı. Taraftarlar, maç öncesinde teşekkürlerini sunarak Türk bayraklarıyla destek verdi. Hedefinin istikrarlı bir kadro kurmak ve kulübü eski başarılarına kavuşturmak olduğunu belirtti.

21.12.2024 23:07  Güncelleme: 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL, -TÜRK iş insanı Tarkan Ser Fransa'nın en köklü kulübü olan ve 1899'da kurulan FC Rouen takımını satın aldı. Taraftarların maç öncesi "Merci Tarkan Ser" pankartı asarak Türk Bayraklarıyla teşekkür ederken "Turquie" diye tezahürat yapmaları dikkat çekti.

Önceki gün ise Fransa liginin istikrarlı takımı Lille ile yapılan kupa maçını mütevazi kadrosuna rağmen 1-0 kaybetti. Önemli olanın istikrarı sürdürmek olduğunu ve hakem hataları yüzünden mağlup olduklarını söyleyen Tarkan Ser "Ülke futbolumuzun kalınması için önce globalleşmek gerek. Fransa'daki yatırımlarımız arasında yer alan Fc Rouen takımının şu anda 20 bini aşkın taraftarı var. Hedefimiz Ligue 1'de mücadele etmek. Yetenekli ve dünya futbolunda izlenebilir kadro oluşturmak. Geçmişte bünyesinde çok yetenekli ve başarılı oyuncular yetiştiren FC Rouen takımını eski efsane günlerine getirmek ve alt yapıya önem vermek" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türk İş, Ekonomi, Fransa, Tarkan, Futbol, Kültür, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarkan Ser, FC Rouen Kulübünü Satın Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
23:06 Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tarkan Ser, FC Rouen Kulübünü Satın Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.