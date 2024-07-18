Tarsus Belediyesi Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın Kura Çekimi Yapıldı

Tarsus Belediyesi Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası\'nın Kura Çekimi Yapıldı

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı. Bu yıl 39 takımın mücadele edeceği turnuva, heyecan dolu anlara sahne olacak.

18.07.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
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Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı. Bu yıl 39 takımın mücadele edeceği turnuva, heyecan dolu anlara sahne olacak.

Tarsus'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 15'incisi düzenlenecek turnuvanın kura çekiminde gruplar ve birinci hafta müsabaka tarihleri belli oldu. Köy takımları 8 grupta tek devre usulü mücadele edecek. Takımlar, gruplarında ilk iki sırada yer alıp son 16 turuna kalmak için sahaya çıkacak. Turnuva, Bolatlı Mahallesi ile Beylice Mahallesi'nin 25 Temmuz'da yapacağı açılış maçı ile başlayacak.

"Köyler arası dostluğu ve dayanışmayı pekiştirecek"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, turnuvanın köyler arası dostluğu ve dayanışmayı pekiştireceğini belirtti. Turnuvaya ilginin yüksek olduğunu ifade eden Boltaç, "Futbol heyecanını köylerimize taşıyoruz. Örnek bir turnuva sergilememiz gerekiyor. Futbolun birleştirici gücüyle, hep birlikte coşkulu bir turnuva geçireceğiz. Asıl amacımız kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmaktır. Bunu da sporla yapacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tarsus Belediyesi Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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