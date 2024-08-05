Tarsus Belediyesi 'Spor Bahane, Muhabbet Şahane' Sloganıyla Sabah Sporu Düzenliyor - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi 'Spor Bahane, Muhabbet Şahane' Sloganıyla Sabah Sporu Düzenliyor

Tarsus Belediyesi \'Spor Bahane, Muhabbet Şahane\' Sloganıyla Sabah Sporu Düzenliyor

Tarsus Belediyesi, sağlıklı yaşamı ve sosyal etkileşimi teşvik etmek amacıyla haftada 3 gün düzenlediği 'Spor Bahane, Muhabbet Şahane' etkinliğiyle vatandaşları sabah sporuna davet ediyor. Etkinlikte spor yapmanın keyfini çıkaran katılımcılar aynı zamanda müzik eşliğinde eğleniyor ve çay ikramından faydalanıyor.

05.08.2024 18:01  Güncelleme: 18:08
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Tarsus Belediyesi, sağlıklı yaşamı ve sosyal etkileşimi teşvik etmek amacıyla 'Spor Bahane, Muhabbet Şahane' sloganıyla sabah sporu düzenliyor. Haftada 3 gün düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşlar katılabiliyor.

Tarsus Atatürk Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar hem spor yapmanın keyfini çıkarıyor, hem de müzik eşliğinde eğleniyor. Uzman eğitmen eşliğinde yapılan sporda, aynı zamanda çay ikramı da yapılıyor.

Haftada 3 gün sabah sporu gerçekleştiriliyor

Harekete geçmek ve güne enerjik bir başlangıç yapmak için etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve toplumsal bağları güçlendirmek adına bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 07.00-08.00 saatleri arasında düzenlediğimiz sağlıklı yaşam ve sosyalleşme adına düzenlediğimiz etkinliğimize, herkesi davet ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tarsus Belediyesi 'Spor Bahane, Muhabbet Şahane' Sloganıyla Sabah Sporu Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi 'Spor Bahane, Muhabbet Şahane' Sloganıyla Sabah Sporu Düzenliyor - Son Dakika
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