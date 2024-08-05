Tarsus Belediyesi \'Spor Bahane, Muhabbet Şahane\' Sloganıyla Sabah Sporu Düzenliyor

Spor

Tarsus Belediyesi, sağlıklı yaşamı ve sosyal etkileşimi teşvik etmek amacıyla 'Spor Bahane, Muhabbet Şahane' sloganıyla sabah sporu düzenliyor. Haftada 3 gün düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşlar katılabiliyor.

Tarsus Atatürk Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar hem spor yapmanın keyfini çıkarıyor, hem de müzik eşliğinde eğleniyor. Uzman eğitmen eşliğinde yapılan sporda, aynı zamanda çay ikramı da yapılıyor.

Haftada 3 gün sabah sporu gerçekleştiriliyor

Harekete geçmek ve güne enerjik bir başlangıç yapmak için etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve toplumsal bağları güçlendirmek adına bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 07.00-08.00 saatleri arasında düzenlediğimiz sağlıklı yaşam ve sosyalleşme adına düzenlediğimiz etkinliğimize, herkesi davet ediyoruz" dedi. - MERSİN